16.05.2018, 17:02

Ударивший водителя ножом пешеход своей вины не видит: "на меня напали"

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Лийна Канарбик
Лийна Канарбик
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
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Ударивший водителя ножом пешеход своей вины не видит: "на меня напали"
Foto: Taavi Sepp

В прошлую пятницу пешеход ударил ножом ехавшего по встречной полосе водителя. Полиция начала уголовное производство в отношении пешехода, однако сам мужчина считает, что это была самозащита.

На прошлой неделе в Таллинне на улице Ластекоду произошел конфликт, в котором 35-летний мужчина ударил ножом 42-летнего. Согласно обнародованной полицией информации, причиной конфликта между мужчинами стала езда жертвы по встречной полосе.

По данным полиции, автомобиль Infiniti, которым управлял 42-летний мужчина, в пятницу после полудня двигался по улице Ластекоду по встречной полосе. Увидев это, разозлился пешеход, 35-летний Вадим, который попытался остановить машину, однако безрезультатно, и затем бросил в машину закрытым складным ножом. Водитель вышел из автомобиля, и между мужчинами завязалась драка.

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С Delfi связался названный нападавшим Вадим, который захотел поделиться с читателями своей версией случившегося. Пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Кристина Костина подтвердила Delfi, что Вадим допрошен в качестве подозреваемого и в отношении него начато уголовное производство. "Производство еще идет и допрос свидетелей не закончен, поэтому дать более подробные комментарии, в том числе опровергнуть или подтвердить версию Вадима, невозможно", — признала Костина.

Самозащита и провокация

Вадим вспоминает вторую половину дня 11 мая так: "Времени натикало пару часов после полудня, когда я пошел с женой и детской коляской на улицу и заметил краем глаза, что по улице Ластекоду приблизился на большой скорости автомобиль Infiniti", — сказал Вадим и отметил, что машина въехала из-под запрещающего знака, двигаясь по встречной полосе.

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Водитель Infiniti припарковал автомобиль перед домом напротив рядом с автомобилем Вадима, вышел из машины и остановился перед подъездом многоквартирного дома. "Я был почти в 15 метрах от мужчины, но заговорил с ним, спросив, знает ли он, что данная улица односторонняя", — описал он. "На это мужчина ответил, что ему все равно. Я сказал, что могу вызвать ему полицию, а он послал меня непристойными словами куда подальше", — сказал Вадим.

"Я спросил у него, что, на крутой машине все разрешено, и матерясь про себя, двинулся обратно к своей жене и ребенку", — сказал предполагаемый нападавший и добавил, что водитель остался стоять перед подъездом. "Я думал, что на этом проблема решена и история закончена".

По словам Вадима, они с женой и ребенком стояли на месте и ждали, когда агрессивного вида водитель войдет в дом или, наоборот, уйдет. "Мой автомобиль был припаркован прямо рядом с Infiniti, и поскольку я не хотел больше сталкиваться с этим водителем, и еще меньше, чтобы он видел, какая машина моя, мы стояли и ждали там около 7 минут", — констатировал мужчина.

По словам мужчины, через некоторое время из подъезда вышли двое мужчин, которых водитель, очевидно, стоял и ждал, и они все вместе пошли в машину. Затем Вадиму показалось, что мужчины как будто провоцировали его. "Они повернули автомобиль на встречную полосу, на что я пошел и встал посреди дороги, находясь примерно в 5 метрах от машины", — вспомнил он и признал, что в тот момент не мог предугадать, как может закончиться история. "Водитель нажал на газ, так сказать, подразнил, и затем резко ускорился. Я сразу и не понял, что это не шутка. Я в последний момент смог уйти от автомобиля", — заявил Вадим.

Тогда же Вадим рассердился и выхватил из кармана брюк единственный тяжелый предмет, который у него там был — закрытый складной нож — и бросил его в правое заднее крыло машины. "Нож затем полетел открытым на улицу", — сказал он и пояснил, что быстро ринулся к холодному оружию, поскольку не хотел, чтобы находившиеся в автомобиле мужчины его заметили.

Мужчины вышли из автомобиля, и Вадим с ножом за спиной остался стоять в оцепенении. "Я сразу получил от водителя прямой удар правой и упал", — описал мужчина случившееся. Он пояснил, что пытался защитить себя руками, и в тот момент, когда водитель на него напал, Вадим забыл, что держит в правой руке нож.

"В следующий момент я увидел, что водитель опирается на капот и держится за грудь. Я догадался, что дело серьезное, и вызвал скорую помощь и полицию", — закончил Вадим.

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Валтерa Пярна, это очень серьезный инцидент. "Начавшаяся с недоразумения ссора между незнакомыми людьми закончилась опасным для жизни нападением в общественном месте. Это непозволительно. Вне зависимости от изначальной причины ссоры, физическое нападение ни в коем случае не оправдано. Для выяснения обстоятельств начинаем производство", — отметил Пярн.

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