30.01.2018, 09:50

Убивший в Падиски мужчину молодой человек приговорен к 9 годам тюрьмы

 (9)
rus.delfi.ee
EST
Viru vangla
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Вчера Харьюский уездный суд признал виновным 19-летнего Кирилла Копейкина в убийстве с особой жестокостью и наказал его девятью годами лишения свободы.

19-летнего Кирилла Копейкина обвиняли в жестоком убийстве мужчины. Преступление было совершено в мае прошлого года в Палдиски.

Из материалов уголовного дела следует, что 26 мая этого года между обвиняемым и его жертвой произошел конфликт в квартире на улице Раэ в Палдиски. Для разрешения ссоры мужчины вышли на улицу, где Копейкин ударил своего оппонента камнем по голове. Тот потерял сознание и упал, после чего обвиняемый продолжил его избивать, нанося удары кулаками и ногами, писал ранее rus.err.ee.

Пострадавшего доставили в больницу, где 6 июля он скончался.

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