Убивший в Падиски мужчину молодой человек приговорен к 9 годам тюрьмы

Вчера Харьюский уездный суд признал виновным 19-летнего Кирилла Копейкина в убийстве с особой жестокостью и наказал его девятью годами лишения свободы.

19-летнего Кирилла Копейкина обвиняли в жестоком убийстве мужчины. Преступление было совершено в мае прошлого года в Палдиски.

Из материалов уголовного дела следует, что 26 мая этого года между обвиняемым и его жертвой произошел конфликт в квартире на улице Раэ в Палдиски. Для разрешения ссоры мужчины вышли на улицу, где Копейкин ударил своего оппонента камнем по голове. Тот потерял сознание и упал, после чего обвиняемый продолжил его избивать, нанося удары кулаками и ногами, писал ранее rus.err.ee.

Пострадавшего доставили в больницу, где 6 июля он скончался.