Убившие в 2003 году финна в Таллинне мужчины проведут в тюрьме более 10 лет

Харьюский уездный суд в пятницу, 16 февраля, приговорил к длительным срокам тюремного заключения Дмитрия Прокофьева (40) и Анатолия Плутахина (47), которых обвинили в жестоком убийстве с целью ограбления гражданина Финляндии. Преступление произошло в 2003 году, но раскрыть его эстонские власти смогли лишь много лет спустя.

Суд счел, что вина Прокофьева и Плутахина в убийстве доказана, первый проведет в тюрьме 13, второй — 14 лет, пишет rus.err.ee.

Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, вечером 17 августа 2003 года в баре Hausberg на Петербургском шоссе в Таллинне Прокофьев и Плутахин напали на владельца заведения и его друга. Оба пострадавших — граждане Финляндии.

Обвиняемые угрожали им предметом, похожим на пистолет и избивали дубинкой. Затем обвиняемые связали иностранцев, взяли из кассы наличные, забрали с собой алкоголь и скрылись на автомашине потерпевших.

Друг владельца бара через несколько дней скончался от полученных травм.