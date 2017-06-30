Убившие пярнуского таксиста братья не стали обжаловать приговор в Госсуде

Убившие в январе прошлого года пярнуского таксиста братья Филип-Артур и Беньямин Хийенурмы согласились с вынесенным им в окружном суде приговором, согласно которому они должны провести за решеткой по 20 лет, и не стали обжаловать его в Государственном суде.

Таллиннский окружной суд в мае отменил решение Пярнуского окружного суда в части наказания и изменил срок тюремного заключения братьев Хийенурмов с 15 лет до 20 лет, сообщает rus.err.ee.

В марте Пярнуский уездный суд признал братьев Хийенурмов виновными в убийстве с целью ограбления и приговорил их к 15 годам лишения свободы. Это решение обжаловали все стороны процесса: прокурор и представители жертвы требовали для подсудимых пожизненного заключения, защита братьев настаивала на смягчении приговора.

Окружной суд счел, что наказанием, соответствующим вине, является максимальный срок срочного заключения — 20 лет.

Жестокое убийство было совершено в январе 2016 года с целью ограбления. Братья — 21-летний Филип-Артур и 19-летний Беньямин — нанесли 65-летнему таксисту не менее 95 ударов ножом и угнали его автомобиль.