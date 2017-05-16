Убившая своего новорожденного ребенка молодая женщина получила условный срок

Тартуский уездный суд приговорил к условному сроку лишению свободы 19-летнюю женщину. Ее признали виновной в убийстве своего новорожденного ребенка.

Суд назначил женщине наказание в виде трех лет лишения свободы условно, но поскольку дело рассматривалось в порядке сокращенного производства, срок был уменьшен на одну треть, передает rus.err.ee.

Согласно обвинению, в апреле прошлого года женщина родила в лесу на территории волости Вильяндиского уезда ребенка, а затем убила его, ударив головой об дерево.

На суде обвиняемая признала свою вину и раскаялась в своем поступке.