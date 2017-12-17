17.12.2017, 18:39

Убийство в Ыйсмяэ: у подозреваемого были серьезные проблемы с алкоголем


rus.delfi.ee
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Õismäe tee 42-28 sündmuskoht
Õismäe tee 42-28 sündmuskohtFoto: Andres Putting

К сегодняшнему дню подозреваемый в преступлении столичном районе Ыйсмяэ — 47-летний мужчина — арестован. По данным следствия, он злоупотреблял алкоголем и сидел на шее у своих родителей. В момент убийства он пребывал в запое, пишет rus.err.ee.

"Есть основания полагать, что сын и отец в течение нескольких дней подряд совместно употребляли алкогольные напитки. 13 декабря между ними возник конфликт на личной почве. В ходе спора сын принялся избивать отца, а в какой-то момент схватился за нож и нанес им несколько ударов. В результате этого отец мужчины скончался", — сообщила пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Кристина Костина.

Окружной прокурор Наталия Мийльвеэ добавила, у подозреваемого была алкогольная зависимость.

На теле женщины внешних следов насилия не обнаружено, но ее тело отправлено на вскрытие. По поводу мужчины следователи в данный момент считают, что его смерть наступила в результате преступления.

По первоначальным данным, между отцом и сыном при невыясненных обстоятельствах возник конфликт, в ходе которого сын ударил отца ножом, после чего он скончался на месте.

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