24.09.2018, 13:30

Убийство в волости Тапа: мать мертва, отец под стражей. Что станет с детьми?


rus.delfi.ee
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Tapmine Jootme külas
Jootme külas asuv kortermaja, kus elasid Merje ja MadisFoto: Kristjan Järv

В прошлый четверг в в деревне Йоотме в волости Тапа произошла трагедия: мужчина убил свою бывшую жену. У пары осталось трое несовершеннолетних детей, которые сейчас, по словам работников соцотдела волости, находятся под присмотром.

”Сейчас дети находятся под присмотром бабушки. Это самое важное. Что будет дальше, пока неизвестно”, — сказала Delfi главный специалист волости по образовательным и социальным вопросам Маарика Мяндла.

В субботу ранним утром в лесу недалеко от деревни Йоотме волости Тапа было найдено тело 29-летней Мерье с признаками насильственной смерти.

Полицейские задержали в качестве подозреваемого в совершении преступления 31-летнего бывшего супруга погибшей незадолго до полуночи с пятницы на субботу. Мужчине предъявлено подозрение в совершении убийства. По оценке эксперта, работавшего на месте обнаружения тела погибшей, смерть наступила в день исчезновения.

Руководитель Раквереского отделения полиции Тармо Таммисте сказал, что полиции сообщили о пропаже женщины ее близкие в четверг в 18.40.

"По словам близких, Мерье раньше не уходила без предупреждения и они начали беспокоиться. Мы начали поиски женщины, выяснили, в каких местах она могла находиться и позиционировали ее телефон. Устанавливая обстоятельства происшествия, мы выяснили, что за исчезновением Мерье могут стоять проблемы в близких отношениях. Как нам стало сейчас известно, женщина пыталась прекратить общение со своим бывшим мужем и, к сожалению, в полицию ранее не поступало информации о возможном насилии в близких отношениях между этими людьми", — сказал Таммисте. "Я выражаю искреннее соболезнование близким женщины и желаю им сил, чтобы справиться с этим очень печальным и трагическим событием".

В воскресенье по ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения Вируского уездного суда 31-летний мужчина, которого подозревают в убийстве его бывшей супруги, был взят под стражу.

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