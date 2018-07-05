Убийство в Пярнумаа: погибший и его брат годами не ладили друг с другом

Пярнуский уездный суд накануне выдал санкции на арест 45-летнего мужчины, подозреваемого в том, что двумя днями раньше он во время ссоры застрелил своего 55-летнего брата из пистолета Макарова. По данным прокуратуры, братья годами не ладили друг с другом.

"У нас есть основания полагать, что подозреваемый стрелял в своего брата через закрытую наружную дверь из пистолета Макарова, которым он владел на законных основаниях. Мы знаем, что братья годами были не в ладах друг с другом, однако сведений о серьезных конфликтов с применением насилия между ними нет, а подозреваемый в уголовном порядке ранее не наказывался. Впрочем, несмотря на это, данный человек представляет собой для большую опасность для общества, поскольку описанное преступление указывает на импульсивный характер насильственного поведения", — рассказала прокурор Мерри Тийтус.

По ее словам, подозреваемый не ограничился одним-двумя выстрелами, а расстрелял всю обойму. Само оружие, добавила Тийтус, не подходит для самообороны, передает rus.err.ee.

Информация о стрельбе в деревне Ахасте поступила в полицию в понедельник, 2 июля, около 22 часов.

На данный момент известно, что погибший находился в доме, а подозреваемый в преступлении стрелял с улицы. Он совершил несколько выстрелов через деревянную входную дверь. От полученных травм 55-летний мужчина скончался на месте.