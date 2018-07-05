05.07.2018, 08:00

Убийство в Пярнумаа: погибший и его брат годами не ладили друг с другом

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rus.delfi.ee
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Laskmine
LaskmineFoto: Andres Putting

Пярнуский уездный суд накануне выдал санкции на арест 45-летнего мужчины, подозреваемого в том, что двумя днями раньше он во время ссоры застрелил своего 55-летнего брата из пистолета Макарова. По данным прокуратуры, братья годами не ладили друг с другом.

"У нас есть основания полагать, что подозреваемый стрелял в своего брата через закрытую наружную дверь из пистолета Макарова, которым он владел на законных основаниях. Мы знаем, что братья годами были не в ладах друг с другом, однако сведений о серьезных конфликтов с применением насилия между ними нет, а подозреваемый в уголовном порядке ранее не наказывался. Впрочем, несмотря на это, данный человек представляет собой для большую опасность для общества, поскольку описанное преступление указывает на импульсивный характер насильственного поведения", — рассказала прокурор Мерри Тийтус.

По ее словам, подозреваемый не ограничился одним-двумя выстрелами, а расстрелял всю обойму. Само оружие, добавила Тийтус, не подходит для самообороны, передает rus.err.ee.

Информация о стрельбе в деревне Ахасте поступила в полицию в понедельник, 2 июля, около 22 часов.

На данный момент известно, что погибший находился в доме, а подозреваемый в преступлении стрелял с улицы. Он совершил несколько выстрелов через деревянную входную дверь. От полученных травм 55-летний мужчина скончался на месте.

"Согласно имеющимся к данному времени сведениям, преступление произошло из-за вспыхнувшего между братьями конфликта. Известно, что стреляли из пистолета с улицы в помещение. У подозреваемого было действующее разрешение на ношение оружия. Что именно привело к преступлению, выясним в ходе следствия", — сказал глава службы превенции и делопроизводства Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт.

По данным пярнуского корреспондента ERR, ссора возникла из-за вопросов, связанных с наследством.

Стрелявший является членом ополчения "Кайтселийт".

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