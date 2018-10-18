Убийство в ночном клубе Poseidon: споры о том, чей удар оказался смертельным, продолжаются

Согласно подозрению Центральной криминальной полиции, Меримаа, Виталий Утиков и Алексей Сельченков были причастны к вымогательству летом 2015 года. Меримаа подозрение предъявлено не было, так как на момент поимки группировки он был уже мертв. Сейчас в Харьюском уездном суде идут споры том, что именно стало причиной его смерти: ножевые ранения или удары клюшкой для гольфа.

Прокурор Элелийз Раттам обвиняет в нанесении ножевых ранений братьев Эрика (39) и Стена Круузимяги (37), которые своей вины не признают. Меримаа был убит в ночном клубе вместе со своим другой Сергеем Пермановым (37), который, по утверждению братьев, требовал от них плату за крышевание.

Адвокат Стена Круузимяги Ильмар Страус утверждает, что Меримаа скончался в результате действий Сийма Турты (24), который ударил пострадавшего по голове клюшкой для гольфа, что привело к смерти мозга. Для подтверждения данного утверждения адвокат ходатайствовал о проведении повторной экспертизы. Судья Айме Ивансон решила ему в этом отказать, аргументировав это тем, что судебный врач в своих повторных показаниях также исключил вероятность смерти мозга. Кроме того, экспертиз, которые позволили бы определить силу, с которой был нанесен удар клюшкой, в Эстонии просто не проводится.

Страус в свою очередь пообещал ходатайствовать о привлечении нейрохирурга, который мог бы высказать свое экспертно мнение.