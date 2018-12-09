Убийство и поножовщина в Курессаре: подозреваемые арестованы

"По сравнению с субботой появились дополнительные доказательства, на основании которых мы предъявили 33-летнему мужчине подозрение в попытке убийства на Таллиннской улице. 31-летнему мужчине предъявлены подозрения в убийстве на улице Торни", — сказал прокурор Райнер Амур.

Как писал rus.err.ee, погибшим в результате нападения на улице Торни в Курессааре оказался 52-летний ведущий инспектор Спасательного департамента Сулев Каллавус.

Жизнь 39-летнего мужчины, пострадавшего в ходе инцидента на Таллиннской улице, вне опасности, он выздоравливает.

Напомним, сотрудники полиции рано утром в субботу задержали в Курессааре двух местных жителей, которых подозревают в убийстве 52-летнего мужчины и нападении на 39-летнего мужчину.

По предварительным данным, двое пьяных мужчин около двух часов ночи гуляли по центру Курессааре, и около одного бара 33-летний мужчина в ходе возникшего конфликта ударил острым предметом 39-летнего мужчину, который получил травмы.