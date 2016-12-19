Вируский уездный суд 19 декабря принял решение отправить на принудительное психиатрическое лечение 20-летнего Даниила, убившего нынешним летом своего отца, нарвского православного священника.

Пресс-секретарь суда Кристина Отс не стала разглашать подробности судебного решения, сославшись на деликатную личную информацию, сообщает новостной портал ERR.

В ночь на 21 июня в Нарве произошло жестокое убийство православного священника, отца Михаила. По данным Delfi, тело священника с множественными ножевыми ранениями было обнаружено рано утром в его доме. Также, по некоторым данным, его лицо было облито кислотой.

В убийстве обвиняют сына священника, 20-летнего Даниила, который нанес мужчине острым предметом несколько ранений и скрылся с места происшествия.

Священника в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

В последнее время отец Михаил служил в храмах святого равноапостольного князя Владимира Архиерейского подворья и Казанской иконы Божией Матери в Нарва-Йыэсуу; за усердное служение Богу и Церкви был удостоен богослужебных наград — набедренника, камилавки и наперсного креста.