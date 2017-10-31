Убийце 14-летней нарвской школьницы Дарьи в условно-досрочном отказали

Во вторник, 31 октября, Вируский уездный суд отказал в условно-досрочном освобождении из тюрьмы 20-летнему Тоомасу Семыкину, который в июле этого года был приговорен к 12 годам тюрьмы за убийство нарвской школьницы Дарьи, сообщает rus.err.ee.

Обвинительный приговор по обвинению в убийстве в законную силу еще не вступил, таким образом в настоящее время Семыкин отбывает наказания за предыдущие преступления — разбойные нападения в Нарве, и формально соответствует требованиям условно-досрочного освобождения.

Прокуратура выступила против его досрочного выхода на свободу. Ту же позицию заняла и Вируская тюрьма. По ее оценке, Семыкин опасен для общества.

13 июля суд первой инстанции признал Семыкина виновным в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи в декабре 2015 года недалеко от тропы здоровья в нарвском лесопарке на Ореховой горке.