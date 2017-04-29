Убийца-расчленитель с улицы Маакри не явился в тюрьму отбывать наказание

На этой неделе финн Маркус Паси Пёнкя, известный в Эстонии как убийца-расчленитель с улицы Маакри, не прибыл в назначенное время в тюрьму отбывать наказание.

По сообщению финской полиции, мужчина может быть опасен и вооружен, передает портал Iltalehti.

Пёнкя начал свою преступную карьеру с крупных мошенничеств с поддельными счетами. В Эстонии его признали виновным в убийстве, после того, как он застрелил и расчленил бизнес-партнера в декабре 2005 года. В Финляндии Пёнкя был условно освобожден в декабре 2014 года.

В 2015 году суд первой инстанции в Хельсинки взял Пёнкя под стражу в качестве подозреваемого в крупном мошенничестве и двух нарушениях Закона об огнестрельном оружии, которые, как утверждается, имели место в январе и в феврале того же года в Хельсинки. Пёнкя освободился из тюрьмы предварительного заключения 13 июня 2016 года.

Окружной прокурор Хейкки Вендорф подтвердил тогда, что Пёнкя должен был остаться под стражей, потому что велик риск, что, находясь на свободе, он совершит новое преступление. "Решение суда удивило как меня, так и всех остальных", — сказал тогда Вендорф Ilta Sanomat. Прокурор не знал, каковы основания для освобождения Пёнкя, и газете тоже не удалось узнать причины у суда.

Прокурор требовал для Пёнкя реального тюремного заключения сроком более чем на два года.

Недавно суд второй инстанции своим решением оставил в силе назначенное ранее наказание Пёнкя, он должен был прийти в тюрьму для отбывания наказания 27 апреля в 16:15. Апелляционный суд не требовал немедленного ареста мужчины из-за его проблем со здоровьем.

Суд назначил Пёнкя один год и шесть месяцев тюремного заключения. Он опасен и может быть вооружен, предупредила полиция сегодня утром.