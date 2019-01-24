У вас есть информация о ДТП, которое произошло 18 января на шоссе Таллинн–Нарва? Сообщите в полицию!

По первоначальным данным, автобус Volvo, двигавшийся в сторону Нарвы, наехал на перестраивавшийся автомобиль Mercedes-Benz, который в результате столкновения выехал с дороги. В ДТП пострадала находившаяся за рулем Mercedes 25-летняя женщина, которую доставили в больницу.

Полиция просит свидетелей ДТП связаться по номеру 612 5629 или написать письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.