24.01.2019, 12:14

У вас есть информация о ДТП, которое произошло 18 января на шоссе Таллинн–Нарва? Сообщите в полицию!

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rus.delfi.ee
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Pommikahtlus Narva mnt 13 juures
-Foto: Madis Veltman

В прошлую пятницу, 18 января, около 18 часов на 24-ом километре шоссе Таллинн–Нарва произошло ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля.

По первоначальным данным, автобус Volvo, двигавшийся в сторону Нарвы, наехал на перестраивавшийся автомобиль Mercedes-Benz, который в результате столкновения выехал с дороги. В ДТП пострадала находившаяся за рулем Mercedes 25-летняя женщина, которую доставили в больницу.

Полиция просит свидетелей ДТП связаться по номеру 612 5629 или написать письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

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