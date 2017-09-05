У торгового центра Viru нашли тело мужчины

У дверей торгового центра Viru со стороны парка Таммсааре нашли тело мужчины. Если сначала думали, что мужчина спит, то при ближайшем осмотре скорой помощи выяснилось, что он мертв.

Сегодня в 7:31 Центр тревоги получил сообщение о том, что у дверей торгового центра Viru со стороны парка Таммсааре находится человек, который не двигается. Если сначала можно было предположить, что мужчина в возрасте 30-40 лет спит, то прибывшая на место скорая помощь установила, что он скончался.

На теле мужчины не было признаков насилия, уточнил дежурный пресс-секретарь Пыхьяской префектуры. Это было лицо без определенного места жительства, и свою роль в данном случае мог сыграть как алкоголь, так и довольно прохладные сентябрьские ночи.