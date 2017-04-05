У самой богатой женщины Эстонии украли драгоценности на внушительную сумму

Самая богатая женщина Эстонии 37-летняя Татьяна Ликсутова стала жертвой преступления, пишет Eesti Ekspress.

В марте российские СМИ сообщили, что злоумышленники похитили из ее дома в Подмомосковье драгоценностей на общую сумму 23 млн рублей, что составляет 380 000 евро.

Среди ювелирных изделий были, например, серьги, кольцо с бриллиантами, несколько золотых браслетов с бриллиантами и часы Rolex с бриллиантами.

Точную дату совершения преступления Ликсутова назвать затруднилась, поскольку, по ее словам, за последний год к данным предметами не обращалась. Украшения находились в прикроватной тумбочке в ее спальне.

В качестве возможного подозреваемого называют ее домработницу из Украины.