05.04.2017, 07:35

У самой богатой женщины Эстонии украли драгоценности на внушительную сумму

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rus.delfi.ee
EST
Tatjana Liksutova
Tatjana LiksutovaTiit Blaat

Самая богатая женщина Эстонии 37-летняя Татьяна Ликсутова стала жертвой преступления, пишет Eesti Ekspress.

В марте российские СМИ сообщили, что злоумышленники похитили из ее дома в Подмомосковье драгоценностей на общую сумму 23 млн рублей, что составляет 380 000 евро.

Среди ювелирных изделий были, например, серьги, кольцо с бриллиантами, несколько золотых браслетов с бриллиантами и часы Rolex с бриллиантами.

Точную дату совершения преступления Ликсутова назвать затруднилась, поскольку, по ее словам, за последний год к данным предметами не обращалась. Украшения находились в прикроватной тумбочке в ее спальне.

В качестве возможного подозреваемого называют ее домработницу из Украины.

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