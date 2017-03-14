У погибших при столкновении с поездом в Ида-Вирумаа молодых людей остались полуторагодовалые дети

”Да, поезд двигался с солнечной стороны, но на переезде ведь стояли и другие машины, их-то они должны были увидеть”, — говорит один из друзей погибших в тяжелом ДТП в Ида-Вирумаа мужчин.

У погибших в аварии молодых людей были семьи, в том числе дети полутора лет, пишет Õhtuleht. Друзья не понимают, что заставило Видади (27) и Станислава (29) проигнорировать запрещающий знак светофора и выехать на железнодорожный переезд прямо под поезд.

”Видади на профессиональном уровне занимался бодибилдингом. Станислав тоже любил спорт. Они были закадычными друзьями. У них даже дети родились одновременно. У Стаса остался полуторагодовалый сын, у Дадо — дочка того же возраста”, — рассказали друзья.