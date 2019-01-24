У нарушителей ПДД в Вирумаа за год конфисковали 35 транспортных средств

Транспортные средства были конфискованы у водителей, севших за руль в состоянии опьянения либо не имея прав соответствующей категории как в ходе уголовных делопроизводств, так и делопроизводств о проступке. После конфискации транспортные средства продаются на аукционе.

„Позитивно то, что полиция с полной серьезностью относится к нарушениям Закона о дорожном движении и установлению личности нарушителей и что это является для полиции приоритетным направлением работы. С другой стороны, число конфискованных автомобилей указывает на то, что часть водителей безразлично относится к требованиям Закона о дорожном движении, чем ставит в опасность свою жизнь, как и жизнь, здоровье и имущество других участников дорожного движения. Такие водители не считают необходимым менять свое поведение на дороге, уже имея наказания за подобные нарушения”, — сказала судья Нарвского дома суда Вируского уездного суда Мерит Бобрышев.

Мерит Бобрышев пояснила, что закон и судебная практика позволяют конфисковать транспортное средство в случае, если есть основание полагать, что водитель продолжит нарушать Закон о дорожном движении. Обычно такие лица уже имеют неоднократные наказания за нарушения Закона о дорожном движении. "Поэтому мы не можем быть довольными ситуацией — таких нарушений слишком много", — подчеркнула судья.

„Учитывая то, насколько большую опасность представляют собой пьяные водители на наших дорогах, конфискация автомобилей является лишь одной из многих мер, которые можно применить ради обеспечения безопасности окружающих. Кроме наказаний, правоохранительные органы все больше направляют таких водителей на участие в различных реабилитационных программах, где занимаются причиной проблемы, а не последствиями ", — говорит ведущий прокурор Вируской окружной прокуратуры Эне Тимми.