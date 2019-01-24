24.01.2019, 15:25

У нарушителей ПДД в Вирумаа за год конфисковали 35 транспортных средств


rus.delfi.ee
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Longread ummik
Foto on illustreerivFoto: Jaanus Lensment

В 2018 году по ходатайству прокуратуры и полиции Вируский уездный суд конфисковал у нарушителей Закона о дорожного движении в Ляэне- и Ида-Вируском уездах 34 автомобиля и один мопед.

Транспортные средства были конфискованы у водителей, севших за руль в состоянии опьянения либо не имея прав соответствующей категории как в ходе уголовных делопроизводств, так и делопроизводств о проступке. После конфискации транспортные средства продаются на аукционе.

„Позитивно то, что полиция с полной серьезностью относится к нарушениям Закона о дорожном движении и установлению личности нарушителей и что это является для полиции приоритетным направлением работы. С другой стороны, число конфискованных автомобилей указывает на то, что часть водителей безразлично относится к требованиям Закона о дорожном движении, чем ставит в опасность свою жизнь, как и жизнь, здоровье и имущество других участников дорожного движения. Такие водители не считают необходимым менять свое поведение на дороге, уже имея наказания за подобные нарушения”, — сказала судья Нарвского дома суда Вируского уездного суда Мерит Бобрышев.

Мерит Бобрышев пояснила, что закон и судебная практика позволяют конфисковать транспортное средство в случае, если есть основание полагать, что водитель продолжит нарушать Закон о дорожном движении. Обычно такие лица уже имеют неоднократные наказания за нарушения Закона о дорожном движении. "Поэтому мы не можем быть довольными ситуацией — таких нарушений слишком много", — подчеркнула судья.

„Учитывая то, насколько большую опасность представляют собой пьяные водители на наших дорогах, конфискация автомобилей является лишь одной из многих мер, которые можно применить ради обеспечения безопасности окружающих. Кроме наказаний, правоохранительные органы все больше направляют таких водителей на участие в различных реабилитационных программах, где занимаются причиной проблемы, а не последствиями ", — говорит ведущий прокурор Вируской окружной прокуратуры Эне Тимми.

По словам ведущего прокурора, таким людям помогают избавиться от алкогольной зависимости, смоделировать законопослушное поведение, и до человека пытаются донести, какими последствиями чревато злоупотребление алкоголем. "Каждый человек, спасенный от алкоголизма, может означать в будущем спасенные человеческие жизни. И наоборот, пьяный водитель может стать убийцей на дороге, именно этим обусловлена необходимость конфисковать автомобиль, чтобы лишить потенциального убийцу средства совершения преступления", — сказала Эне Тимми.

Сотрудники правоохранительных органов в прошлом году занимались и случаями, когда у нарушителя за один год конфисковали два автомобиля. Например, у 24-летнего жителя Ляэне-Вирумаа одним решением суда за два разных нарушения было конфисковано два автомобиля. В обоих случаях молодой человек управлял автомобилем, не имея прав.

„Двух машин лишилась также 28-летняя жительница Силламяэ. В одном случае принадлежавшим женщине автомобилем управлял ее знакомый в состоянии алкогольного опьянения и без права на управление автомобилем. В другом случае полицейские задержали саму женщину, которая управляла автомобилем в состоянии опьянения", — рассказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин.

Так как женщина и ранее наказывалась за управление автомобиля в состоянии опьянения, прокуратура ходатайствовала о конфискации и второго автомобиля. Женщина получила в качестве наказания по совокупности условное тюремное заключение сроком в один год, шесть месяцев и 28 дней, которое было заменено на 566 часов общественно-полезных работ. Женщину лишили права на управление автомобилем на один год. В течение двух лет она должна выполнять контрольные требования и назначенные ей обязательства, ей запрещено употреблять алкоголь и она должна участвовать в социальной программе.

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В 2018 году полицейскими Идаской префектуры было задержано 1127 нетрезвых водителей и 858 человек, управлявших транспортным средством, не имея на это прав соответствующей категории. В 2017 году в Идаской префектуре у нарушителей Закона о дорожном движении было конфисковано 32 автомобиля и один мопед.

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