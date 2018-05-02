”У края бассейна лежал безжизненный ребенок”. Как релакс на лежаке в Турции превратился в спасательную операцию

Специалист по связям с общественностью Мартин Валлимяэ во время отпуска спас жизнь ребенка. ”Я очень благодарен, что навыки парамедика, полученные в эстонской армии, помогли спасти жизнь этого 6-7-летнего австрийского мальчика в Турции от утопления”.

Валлимяэ описывает случай у себя на страничке в Facebook. Приводим его пост в сокращенном виде. Полностью с описанием случившегося можете ознакомиться тут.

”Наш семейный отпуск в Турции в воскресенье внезапно обернулся трагедией. Я был у бассейна, полностью погружен в книгу, не замечая ничего вокруг. Внезапно у наших лежаков вспыхнула паника, женщины в отчаянии кричали ”Hilfe!” (”На помощь!” — прим ред.)”. Я в пару прыжков ломанулся к воде, не осознавая, что наши собственные дети были возле нас. Я был готов уже вытаскивать тонувшего из воды, но поздно: у края бассейна лежал безжизненный ребенок.

Далее, по словам Валлимяэ, он сделал ребенку искусственный массаж сердца. Сделал три серии.