02.05.2018, 17:00

”У края бассейна лежал безжизненный ребенок”. Как релакс на лежаке в Турции превратился в спасательную операцию

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rus.delfi.ee
EST 59
Venemaa turistid Antalyas
фото иллюстративноеFoto: Scnpix, Sputnik

Специалист по связям с общественностью Мартин Валлимяэ во время отпуска спас жизнь ребенка. ”Я очень благодарен, что навыки парамедика, полученные в эстонской армии, помогли спасти жизнь этого 6-7-летнего австрийского мальчика в Турции от утопления”.

Валлимяэ описывает случай у себя на страничке в Facebook. Приводим его пост в сокращенном виде. Полностью с описанием случившегося можете ознакомиться тут.

”Наш семейный отпуск в Турции в воскресенье внезапно обернулся трагедией. Я был у бассейна, полностью погружен в книгу, не замечая ничего вокруг. Внезапно у наших лежаков вспыхнула паника, женщины в отчаянии кричали ”Hilfe!” (”На помощь!” — прим ред.)”. Я в пару прыжков ломанулся к воде, не осознавая, что наши собственные дети были возле нас. Я был готов уже вытаскивать тонувшего из воды, но поздно: у края бассейна лежал безжизненный ребенок.

Далее, по словам Валлимяэ, он сделал ребенку искусственный массаж сердца. Сделал три серии.

”И так, действуя, еще не собравшись, я заметил, что за длинными черными ресницами мальчика слегка дрогнули зрачки”. У позже у ребенка начались судороги, его тошнило, но он пытался одновременно и дышать. Из его легких вышла вода и слизь, но мальчик был спасен.

А потом прибыла скорая и оказала ребенку помощь. Все благодарили мужчину, жали ему руку.

”Вчера вечером видели мальчика за столом — кушал”, — резюмировал спаситель и добавил, что в любом случае через 16 лет после дембеля и, став резервистом, экзамен на парамедика он сдал.

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