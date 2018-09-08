Тяжелое ДТП под Тапа: погиб водитель квадроцикла

Как сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк, сообщение об аварии в волости Тапа в Центр тревоги поступило примерно в 20:20.

По первоначальным данным, столкнулись грузовик Scania и квадроцикл. Водитель квадроцикла получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте происшествия. Водитель грузовика не пострадал.

Сейчас полиция работает на месте происшествия.