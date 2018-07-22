22.07.2018, 21:39

Тяжелая авария близ Тарту: 46-летний мужчина погиб, 33-летняя женщина доставлена в больницу

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ФОТО с места происшествия
rus.delfi.ee
EST 53
Galerii: 10 pilti
Foto: Kiur Kaasik

Сегодня около 20:50 Центр тревоги получил сообщение о тяжелой аварии в волости Тарту в деревне Кобрату. Один человек погиб в ДТП, еще одного доставили в больницу.

"По первоначальным данным, двигавшийся из Тарту в сторону Йыхви BMW 530d на пологом повороте съехал с дороги. В машине был 46-летний мужчина, который в результате аварии погиб, а также 33-летняя женщина, которая пострадала, — подтвердила Delfi пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк. — Работа на месте происшествия еще только идет, все более точные детали выясняются".

PPA

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