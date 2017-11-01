”Творческий, сердечный, скромный”. Застреленный вчера полицией Яанус Кяэрманн в школьные времена был талантливым танцором

Вчера на площади Вабадузе в Таллинне был застрелен полицией размахивавший двумя ножами, попытавшийся атаковать полицейских Яанус Кяэрманн (33), в юности занимавшийся спортивными танцами и проявивший в этом деле изрядный талант.

Его долговременная партнерша по танцам Мерле Лейб вспоминает его сердечным и скромным человеком.

Лейб и Кяэрманн в детстве были партнерами по танцам и входили в сборную Эстонии. Начали танцевать на заре 90-х, будучи 7-8-летними, и за десятилетие не раз завоевывали призовые места на чемпионатах Эстонии по спортивным танцам. Они даже были чемпионами, но в 2002 году поменяли партнеров и стали общаться реже.

То, что именно Кяэрманн был мужчиной, размахивавшим ножами и попытавшимся напасть на полицейских, было для Лейб полной неожиданностью.

”Он был творческим человеком, сердечным, скорее скромным”, — сказала Лейб Delfi.

После 2002 года Кяэрманн танцевал с новой парнершей еще пару лет, а потом отправился учиться в Тарту. Там он нашел себе и подругу.

”Ему нравилось танцевать. Некоторым людям танцевальная площадка просто не подходит, а он был очень хорошим танцором и партнером по танцам. Нам сопутствовал успех”, — рассказывает Лейб.

Лейб отмечает, что Яанус был самокритичным и одаренным, относился к тому типу людей, которые способны быть успешными. Это подтверждает то, что после получения в 2009 году степени бакалавра по информатике в Тартуском университете он стал магистром в Англии, в Йоркском университете.

”Возможно, когда такого типа люди не находят в своей жизни правильной дороги, они оказываются в большой депрессии, не будучи способными найти верный выход из ситуации”, — рассуждает Лейб.

Публиковавший в социальных сетях параноидальные, конспирологические высказывания Кяэрманн также стали для Лейб большим сюрпризом, потому что в те годы, когда они делили танцплощадку, и при последующих встречах в молодом человеке абсолютно ничего такого не проявлялось.

Лейб и Кяэрманн общались на Рождество пару-тройку лет назад, а позже не раз пересекались на улице. Всякий раз мужчина был радостен и вежлив.

”Ничто не указывало на то, что может быть какая-то проблема. Я не знаю, что на него позже повлияло, куда его повело, с кем он общался, но его семья, образованная, замечательная, всегда оказывала поддержку”, — описывает Лейб.

В кругу танцоров в последние годы, по словам Лейб, о Кяэрманн не упоминали ни разу, что означает то, что он, вероятно, оставил мир танца в прошлом и стал общаться с совсем другими людьми.

”Возможно, он попал неправильную компанию. По-моему, он был человеком, поддающимся влиянию”, — сказала Лейб.