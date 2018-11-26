26.11.2018, 19:41

Тушение загоревшегося грузовика привело к цепной аварии на шоссе Пярну-Раквере: пострадало несколько человек


rus.delfi.ee
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Тушение загоревшегося грузовика привело к цепной аварии на шоссе Пярну-Раквере: пострадало несколько человек
Foto: Madis Veltman

Сегодня около 16.30 Центр тревоги получил сообщение о ДТП в волости Тори, что в Пярнумаа, на 14-м километре шоссе Пярну-Раквере.

Несколько водителей получили легкие травмы. Медики на месте оказали им медицинскую помощь. Одного пострадавшего доставили в больницу для более тщательной проверки его состояния.

К ДТП привело возгорание шины двигавшегося по шоссе грузовика. Огонь перекинулся на груз — щепу. На место происшествия отправились спасатели. Из-за плохой видимости двигавшиеся по трассе автомобили не смогли избежать столкновения.

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