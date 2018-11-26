Тушение загоревшегося грузовика привело к цепной аварии на шоссе Пярну-Раквере: пострадало несколько человек
Сегодня около 16.30 Центр тревоги получил сообщение о ДТП в волости Тори, что в Пярнумаа, на 14-м километре шоссе Пярну-Раквере.
Сегодня около 16.30 Центр тревоги получил сообщение о ДТП в волости Тори, что в Пярнумаа, на 14-м километре шоссе Пярну-Раквере.
Несколько водителей получили легкие травмы. Медики на месте оказали им медицинскую помощь. Одного пострадавшего доставили в больницу для более тщательной проверки его состояния.
К ДТП привело возгорание шины двигавшегося по шоссе грузовика. Огонь перекинулся на груз — щепу. На место происшествия отправились спасатели. Из-за плохой видимости двигавшиеся по трассе автомобили не смогли избежать столкновения.
Prantsuse keele oskusega müügiassistent
PALMAKO AS
Tähtaeg: 04.12.2018
Tarkvara- ja süsteemiarendajad/ süsteemianalüütik-…
EUROFINS SCIENTIFIC ...
Tähtaeg: 05.12.2018
Disainer-projekteerija
INDETEK OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 09.12.2018
Logistik-klienditeenindaja
TAMMISTE PERSONALIBÜROO OÜ
Tähtaeg: 29.11.2018
Finantsinfosüsteemide osakonna juhataja
TALLINNA LINNAKANTSELEI
Tähtaeg: 09.12.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.