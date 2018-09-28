28.09.2018, 21:10

Туристка потеряла в Нарве большую сумму, нашедшего деньги просят сообщить о находке

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rus.delfi.ee
EST 3
Narva
NarvaFoto: Ilmar Saabas

Сегодня примерно в 13:30-14:30 находившаяся в Нарве туристка потеряла белый конверт, в котором было 2500 евро. Женщина ехала в автобусе с ул. Пушкина в Нарве в Нарва-Йыэсуу и обнаружила, что конверт с наличными пропал.

„Это деньги предназначались для оплаты путешествия группы туристов. Если кто-то нашел этот конверт, то просим связаться с полицией, - сказал следователь Нарвского отделения полиции Роман Дмитриев. - Присвоение чужого имущества является наказуемым деянием, а присвоение такой большой суммы наказывается уже в уголовном порядке. Честный человек, который найдет этот конверт и вернет его, заслуживает благодарности и похвалы".

Дмитриев добавил, что в Нарвское отделение полиции в год приносят несколько десятков находок и сейчас своих владельцев ждут мобильные телефоны, украшения, ключи, велосипеды, бензопила и другие вещи. С находками можно ознакомиться на сайте полиции.

Нашедшего конверт просят связаться с Нарвским отделением полиции по номеру 5197 8608 или позвонить на короткий номер 112.

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