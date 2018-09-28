Туристка потеряла в Нарве большую сумму, нашедшего деньги просят сообщить о находке

„Это деньги предназначались для оплаты путешествия группы туристов. Если кто-то нашел этот конверт, то просим связаться с полицией, - сказал следователь Нарвского отделения полиции Роман Дмитриев. - Присвоение чужого имущества является наказуемым деянием, а присвоение такой большой суммы наказывается уже в уголовном порядке. Честный человек, который найдет этот конверт и вернет его, заслуживает благодарности и похвалы".

Дмитриев добавил, что в Нарвское отделение полиции в год приносят несколько десятков находок и сейчас своих владельцев ждут мобильные телефоны, украшения, ключи, велосипеды, бензопила и другие вещи. С находками можно ознакомиться на сайте полиции.

Нашедшего конверт просят связаться с Нарвским отделением полиции по номеру 5197 8608 или позвонить на короткий номер 112.