Туннель Юлемисте был частично перекрыт в связи с ДТП: движение восстановлено!

Туннель транспортного узла Юлемисте в Таллинне был перекрыт из-за произошедшего там ДТП. Полиция советовала водителям выбрать другой путь. К настоящему моменту проблема решена.

Полиция сообщила Delfi, что в сторону Юлемисте двигался грузовик с подъемником, водитель которого забыл опустить корзину. В результате он снес подъемником несколько дорожных знаков и ламп на потолке туннеля.

Как сообщает Раэпресс, из-за случившегося пришлось перекрыть в туннеле движение в сторону Ласнамяэ. Поскольку вот-вот начнется час пик, было рекомендовано использовать объездные маршруты. Работы в туннеле могут продлиться несколько часов. Водителей просят набраться терпения и запастись временем для проезда в этом районе.

В 16:20 читатель Delfi отметил, что в районе ДТП уже начали образовываться пробки.

В 17:16 стало известно, что движение восстановили.