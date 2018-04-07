Труп владельца упавшей с обрыва Пакри машины найден неподалеку

Утром полиция продолжила поиски пропавшего владельца автомобиля, который в ночь на пятницу упал с обрыва Пакри в Палдиски. Около 9:50 на берегу неподалеку от места инцидента был обнаружен труп мужчины.

Полиция сообщила, что волны вынесли труп на берег. Выяснилось, что это 32-летний мужчина, который и является владельцем автомобиля.

Точные детали инцидента выяснит уголовное производство. Полиция не ответила Delfi, рассматривается ли данный инцидент как суицид или преступление.

В ночь на пятницу со скалистого берега возле маяка Пакри в Палдиски в море упал автомобиль BMW. Вечером полиция сообщила, что личность владельца автомобиля установлена, но его местонахождение неизвестно.

Автомобиль отнесло на 10-15 метров от берега. На место прибыл кран, и автомобиль был доставлен на берег. У транспортного средства отсутствуют номерные знаки. Подушки безопасности раскрыты.