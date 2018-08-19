19.08.2018, 14:46

Трудовые выходные пярнуской полиции: 23 уголовных дела, 122 подозрения в приеме наркотиков

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rus.delfi.ee
EST
Трудовые выходные пярнуской полиции: 23 уголовных дела, 122 подозрения в приеме наркотиков
фото иллюстративноеFoto: Lääne prefektuur

На музыкальный фестиваль Weekend в Пярну собрались десятки тысяч человек. У полиции было много работы, однако, к счастью, серьезных инцидентов не произошло.

За трое суток в Пярну полиция занималась примерно 400 случаями. Заведено 23 уголовных дела, большая часть которых связана с событиями вне фестиваля.

В участок попали за три дня 255 человек, 140 из них — нетрезвые несовершеннолетние. 122 были задержаны с подозрением на употребление наркотиков. В вытрезвитель же доставлены 65.

Tallinn Hockey weekend
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