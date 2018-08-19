19.08.2018, 14:46

Трудовые выходные пярнуской полиции: 23 уголовных дела, 122 подозрения в приеме наркотиков

 (40)
rus.delfi.ee
EST 1
Трудовые выходные пярнуской полиции: 23 уголовных дела, 122 подозрения в приеме наркотиков
фото иллюстративноеFoto: Lääne prefektuur

На музыкальный фестиваль Weekend в Пярну собрались десятки тысяч человек. У полиции было много работы, однако, к счастью, серьезных инцидентов не произошло.

За трое суток в Пярну полиция занималась примерно 400 случаями. Заведено 23 уголовных дела, большая часть которых связана с событиями вне фестиваля.

В участок попали за три дня 255 человек, 140 из них — нетрезвые несовершеннолетние. 122 были задержаны с подозрением на употребление наркотиков. В вытрезвитель же доставлены 65.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ








-40% Esprit Naiste käekell ES106552006
150,30 €
90,18 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107212003
113,40 €
68,04 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Formose
69,- €
27,60 €
-50% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Babylone
69,- €
34,50 €
-35% Meeste käekell Police VANTAGE X PL.13077MPBS/02
105,- €
68,25 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €

ГРАФИК: В каком из эстонских магазинов можно приобрести зеленого змия по самой народной цене?

19.08.2018
Kasulik подготовил для вас обзор цен на алкоголь. В какой из сетей его можно приобрести наиболее выгодно? Удивительно, но это Selver! Правда, благодаря кампании скидок. Тест был проведем в начале этого месяца.
Подробнее


ФОТО: Патриотическое турне оркестра PPA и популярных эстонских певцов началось с Силламяэ под проливным дождем

19.08.2018
Несмотря на дождливую погоду в Силламяэ стартовало турне оркестра Дерартамента полиции и погранохраны, которое пройдет в приграничных муниципалитах Эстонии и завершится в Таллинне.
Подробнее

Женщина возмущается нарушениями в детском саду и советует отстаивать свои права

19.08.2018
”Мой сын пять лет ходил в русский садик, но в эстонскую группу, — рассказывает жительница Таллинна Наталья (имя изменено). — И я возмущена теми нарушениями, с которыми столкнулась. Например, в эстонских группах были воспитатели, которые не владели языком, и говорили с детьми либо по-русски, либо на ломаном эстонском. Детей оставляли с чужими людьми. Да и родители постоянно должны собирать деньги!” В свете того, что скоро начнется новый набор в детсады, Наталья решила рассказать свою историю, чтобы призвать родителей отстаивать свои права, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

ФОТО DELFI: Шведская кронпринцесса Виктория прибыла в Таллинн и встретилась с Кальюлайд

19.08.2018
Шведская кронпринцесса Виктория вместе с супругом прибыли в Эстонию с официальным визитом. Утром они встретитлись с президентом Кальюлайд. В планах — посадить дерево в Кадриорге, съездить на Найссаар и пообщаться с проживающими там шведами.
Подробнее