Трое пропавших мальчиков найдены: с ними все в порядке

Сегодня полиция попросила помощи в поиске трех пропавших независимо друг от друга мальчиков.

Полиция разыскивала 9-летнего мальчика, и в первой половине дня пришло сообщение о том, что он найден и с ним все в порядке.

Чуть позже полиция сообщила, что 12-летний мальчик вернулся в приют.

Около шести часов вечера стало известно, что родным удалось связаться с третьим пропавшим - 13-летним мальчиком. Он благополучно доставлен домой.