Трое пропавших мальчиков найдены: с ними все в порядке

Сегодня полиция попросила помощи в поиске трех пропавших независимо друг от друга мальчиков.
Полиция разыскивала 9-летнего мальчика, и в первой половине дня пришло сообщение о том, что он найден и с ним все в порядке.
Чуть позже полиция сообщила, что 12-летний мальчик вернулся в приют.
Около шести часов вечера стало известно, что родным удалось связаться с третьим пропавшим - 13-летним мальчиком. Он благополучно доставлен домой.
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