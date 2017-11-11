11.11.2017, 09:35

Трое пропавших мальчиков найдены: с ними все в порядке

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обновлено в 18:10
rus.delfi.ee
EST
Avarii Narva maanteel
Foto: Ilmar Saabas

Сегодня полиция попросила помощи в поиске трех пропавших независимо друг от друга мальчиков.

Полиция разыскивала 9-летнего мальчика, и в первой половине дня пришло сообщение о том, что он найден и с ним все в порядке.

Чуть позже полиция сообщила, что 12-летний мальчик вернулся в приют.

Около шести часов вечера стало известно, что родным удалось связаться с третьим пропавшим - 13-летним мальчиком. Он благополучно доставлен домой.

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