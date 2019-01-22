22.01.2019, 11:20

Треснувший от мороза на Балтийском вокзале рельс нарушил железнодорожное движение

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rus.delfi.ee
EST 20
Треснувший от мороза на Балтийском вокзале рельс нарушил железнодорожное движение
Foto: Rauno Volmar

Сегодня на Балтийском вокзале в Таллинне из-за сильного мороза треснул рельс, в результате чего движение поездов было нарушено.

В связи с поломкой утренние рейсы поездов в западном направлении отправились в путь в опозданием.

На данный момент рельсы отремонтированы, но поезда все же могут задерживаться.

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