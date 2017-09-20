20.09.2017, 17:13

Трех эстонских бизнесменов, подозреваемых в мошенничестве, объявили в России в розыск

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rus.delfi.ee
EST
Kohalik politseinik
Foto: Andres Putting

Полиция Выборгского района Санкт-Петербурга объявила в розыск граждан Эстонии Игоря Израэляна, Дениса Вястрика и Игоря Клещенка, которых подозревают в мошенничестве в сфере долевого строительства, сообщает RusErr.

Как следует из полицейской ориентировки, упомянутые лица, действуя от имени строительной компании "Тареал", обязались построить жилые дома в Ломоновском районе Ленинградской области. Они взяли у потенциальных жильцов деньги, но недвижимость так и не была возведена в обозначенные сроки.

Прокуратура Ломоносовской области ранее сообщала, что речь идет о хищении 36 млн рублей или более 500 000 евро.
В настоящее время жилой комплекс "Ванино" достраивает другая компания.

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