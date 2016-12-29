Рождественские праздники текущего года выдались очень печальными – пожар уничтожил два дома клиентов If Kindlustus, а также забрал одну человеческую жизнь. Пожар, в котором погиб человек, начался, по предварительной оценке, из-за газового прибора; второй дом уничтожил пожар, возникший из-за электрического устройства. Оба пожара произошли во время рождественских праздников.

Первый пожар начался в Рождественский сочельник (24.12) в Йыгевамаа, где жильцов не было дома, и пожар заметили соседи. Дом сгорел в огне почти полностью.

Второй и более трагичный пожар произошел во второй день Рождества (26.12) в Ярвамаа, где из-за предполагаемой поломки газового прибора здание загорелось очень быстро. Хозяйке дома удалось выбраться из охваченного пламенем дома, ее супругу не смог.

По предварительным данным, трагический пожар мог начаться из-за поврежденного шланга, прикрепленного к газовому баллону.

Руководитель группы по рассмотрению имущественных ущербов If Kindlustus Пирет Йыхвик советует позволить эксперту проверить все домашние газовые приборы и их соединения. ”Несчастные случаи, вызванные газовым прибором, зачастую развиваются очень быстро, и в связи с этим приводят к еще большему ущербу. У многих людей дома есть газовые бойлеры или газовые баллоны — пожалуйста проверьте шланги этих устройств и места соединения, и если видите следы коррозии или другие повреждения, то замените их при первой же возможности. Быстро необходимо действовать и когда чувствуете запах газа. Также настойчиво рекомендую позволять эксперту проверять газовые приборы через каждые два года”, — добавила Йыхвик.

С 24 по 26 декабря клиенты If сообщили об 11 случаях имущественного ущерба, большинство из которых были связаны с потопами и разбитыми телефонами.

За текущий год в If Kindlustus сообщили о 157 пожарах на общую сумму в 4,6 миллиона евро.