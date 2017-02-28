Трагический день на дорогах: за сутки в ДТП погибли пешеход и водитель

За минувшие сутки произошло два ДТП, в одном из которых насмерть сбили пешехода и во втором погиб водитель автомобиля.
Вчера в 11:58 произошло ДТП в Рапла на 1 километре дороги Рапла-Ярваканди-Кергу, где 20-летний мужчина без водительских прав на автомобиле Audi A4 сбил переходившую дорогу 70-летнюю женщину. Пешехода доставили в Рапласкую больницу, где она скончалась от полученных травм.
В 12:06 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Лаки, 1, где 59-летний мужчина на автомобиле Mercedes-Benz E350 из-за нарушения здоровья съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель скончался на месте происшествия.
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