Трагический день на дорогах: за сутки в ДТП погибли пешеход и водитель

За минувшие сутки произошло два ДТП, в одном из которых насмерть сбили пешехода и во втором погиб водитель автомобиля.

Вчера в 11:58 произошло ДТП в Рапла на 1 километре дороги Рапла-Ярваканди-Кергу, где 20-летний мужчина без водительских прав на автомобиле Audi A4 сбил переходившую дорогу 70-летнюю женщину. Пешехода доставили в Рапласкую больницу, где она скончалась от полученных травм.

В 12:06 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Лаки, 1, где 59-летний мужчина на автомобиле Mercedes-Benz E350 из-за нарушения здоровья съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель скончался на месте происшествия.