За минувшие сутки произошло шесть ДТП, в которых пострадали шесть человек и погиб один человек. Также полиция задержала 21 водителя моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя и одного водителя с признаками употребления наркотиков.

Вчера в 10:31 произошло ДТП в городе Пярну поблизости от перекрестка улицы Суур-Йыэ и Таммсааре пуйестеэ, где 30-летняя женщина потеряла контроль над автомобилем Audi A6, отклонилась на встречную полосу и врезалась в столб уличного освещения. Находившегося в машине в качестве пассажира трехлетнего мальчика доставили в Пярнускую больницу.

В 12:38 произошло ДТП в Вильяндимаа в волости Вильянди на 48,6 километре шоссе Тарту — Вильянди — Килинги-Нымме, где 61-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Passat отклонился на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся в противоположную сторону внедорожником Mitsubishi Pajero, которым управлял 20-летний мужчина. Водитель Volkswagen погиб в результате столкновения.

В 16:00 произошло ДТП в Харьюмаа в волости Куусалу на 1 километре шоссе Каберла-Кабернеэме, где 71-летний мужчина потерял контроль над автомобилем Toyota Yaris, вылетел с дороги налево и врезался в дерево. Находившегося в машине в качестве пассажира 70-летнего мужчину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 16:47 произошло ДТП в Валгамаа в волости Хельме в деревне Карьятнурме на 39,2 километре шоссе Валга-Уулу, где 19-летняя женщина потеряла контроль над автомобилем Toyota Camry, отклонилась на встречную полосу и столкнулась там с грузовиком Daf, которым управлял 54-летний мужчина. Водителя Toyota и пассажирку, 21-летнюю женщину, доставили в Валгаскую больницу.

В 19:23 в Таллинне на тротуаре на Рявала пуйестеэ у дома по адресу Вяйке-Пяэзукезе, 5 до сих пор не установленный велосипедист наехал на 61-летнюю женщину. Пешехода доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 00:55 произошло ДТП в Ярвамаа в волости Пайде на 3 километре дороги Анна-Пеэтри-Хуукси, где 25-летний мужчина потерял контроль над автомобилем Jaguar XF, съехал в кювет направо и врезался в дерево. Водителя доставили в Ярвамааскую больницу.