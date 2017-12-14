Трагедия в Ыйсмяэ: сын зарезал отца, в квартире найдено и тело матери

В среду во второй половине дня в полицию сообщили, что в квартире на Ыйсмяэ теэ — два трупа. У одного отсутствовали признаки насильственной смерти.

”Сегодня около 16 часов в полицию сообщили, что в Ыйсмяэ в квартире — два тела. На одном из них не было признаков насильственной смерти. В связи с этим задержан сын тех людей, которого для начала отправили протрезвиться”, — сообщила Delfi пресс-секретарь полиции Оля Кивистик.

Найденные тела принадлежат 74-летнему мужчине и 73-летней женщине. На теле женщины признаки насильственной смерти отсутствуют. Тело отправлено на вскрытие.

Что касается мужчины, то следователи полагают, что его смерть наступила в результате насилия. На основании собранных к настоящему моменту данных есть основания подозревать в совершении преступления 47-летнего сына пары, которого задержали на месте. По предварительным данным, между отцом и сыном по неустановленным пока причинам возник конфликт, в ходе которого сын ударил отца ножом, что привело к смерти.

Подозреваемый был доставлен на вытрезвление и в ближайшее время будет допрошен.