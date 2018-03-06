Трагедия в Кохтла-Ярве: если бы спасатели выломали ”заранее” дверь — худшего удалось бы избежать?

В пятницу в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве из-за газа в жилом доме скончались два человека. Ранее этот дом проверял Спасательный департамент и признал пребывание в нем безопасным для здоровья.



Непроверенной осталась лишь одна квартира — в ней и скончались двое. Сегодня Õhtuleht пишет, что жильцы дома говорили спасателям, что в той квартире могут быть люди, спасатели стучали и заглядывала в окно, и, поскольку никого замечено не было, сотрудники департамента сделали вывод, что в квартире людей нет.

Почему спасатели действовали именно так? Реагируй они более настойчиво — удалось бы избежать трагедии?

Глава отдела спасательных работ Спасательного департамента Мартин Ламбинг в действиях отреагировавших на вызов спасателей ошибки не видит: не было конкретной причины выламывать дверь.

”Права спасательной команды для входа в жилое помещение связаны с а) есть ли случай, требующий спасения, и б) происходит ли это во время совершения спасательных работ. При этом о них как минимум должно быть конкретное подозрение о наличии опасности — что жизнь или здоровье человека могут быть в опасности. В данном же случае из выдержки событий видно, что спасательная команда прибыла на место, проверила лестнцы и квартиры. Также записано, что изначально концентрация угарного газа была повышена, позже — в норме”, — сообщил Ламбинг.

”Касательно данной квартиры, где находились погибшие: была дана оценка, что людей нет дома. Спасатели были на месте, проверили опасность, но не смогли удостовериться, что в квартире ситуация уже была очень плоха. Реальное положение выяснилось задним числом. Спасатели прибыли на место для того, чтоб оказать помощь скорой. Если бы они обнаружили, что в квартире ситуация опасна для жизни, они бы выломали дверь. В данном случае опасности обнаружено не было. Ни один человек не сказал спасателям, что в квартире может находиться человек; это нужно обязательно сказать спасателям на месте событий, а не потом”, — подчеркнул Ламбинг.

Однако, как пишет Õhtuleht, житель дома по Лехола, 4 как один и сразу сообщали спасателям: в квартире, в которой позже нашли два трупа, могут быть люди. ”Мы никого не обвиняем, но когда есть малейшее подозрение, что человек может быть в беде, надо несмотря ни на что выламывать дверь”, — сказала изданию жительница дома Светлана.

Кто прав, и как в тот момент передавалась информация, по всей видимости, теперь — задним числом — выяснить невозможно.

Возбуждено уголовное дело.