Трагедия в Какумяэ: к несчастью, умер третий ребенок в семье

Таким образом, проживающая в таллиннском районе Какумяэ семья лишилась трех детей: восьми, четырех и двух лет.

Как иы сообщали ранее, в минувшую субботу в 18:11 Центр тревоги получил сообщение о том, что в одном из домов таллиннского района Какумяэ были обнаружены тела двух детей, четырехлетней и семилетней сестер. По первоначальным данным, произошла утечка газа, от отравления которым и погибли дети. Также есть предположение, что дети стали жертвой угарного газа. Версии проверяются экспертами.

На вызов отреагировали спасатели, полиция и скорая помощь, которая доставила в больницу из того же дома двухлетнего ребенка и родителей.

Родителей выписали в начале этой недели.

Двухлетний малыш находился в больнице в тяжелом состоянии, и, к сожалению, скончался.