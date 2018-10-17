17.10.2018, 17:31

Трагедия в Какумяэ: к несчастью, умер третий ребенок в семье

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rus.delfi.ee
EST 317
Kakumäe gaasiõnnetus
Kakumäe gaasiõnnetusFoto: Rauno Volmar

Таллиннская детская больница с прискорбием сообщает, что пострадавший в результате утечки газа в минувшую субботу двухлений ребенок скончался.

Таким образом, проживающая в таллиннском районе Какумяэ семья лишилась трех детей: восьми, четырех и двух лет.

Как мы сообщали ранее, в минувшую субботу в 18:11 Центр тревоги получил сообщение о том, что в одном из домов таллиннского района Какумяэ были обнаружены тела двух детей, четырехлетней и семилетней сестер. По первоначальным данным, произошла утечка газа, от отравления которым и погибли дети. Также есть предположение, что дети стали жертвой угарного газа. Версии проверяются экспертами.
На вызов отреагировали спасатели, полиция и скорая помощь, которая доставила в больницу из того же дома двухлетнего ребенка и родителей.

Родителей выписали в начале этой недели.

Двухлетний малыш находился в больнице в тяжелом состоянии, и, к сожалению, скончался.

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