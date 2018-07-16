Торговавшие наркотиками в Южной Эстонии цыгане получили тюремные сроки. В преступный бизнес были вовлечены и маленькие дети

Тартуский уездный суд сегодня приговорил к тюремному заключению двоих мужчин и двух женщин, которые обвинялись в обороте более 2,5 кг марихуаны.

Суд приговорил Альбертса Буркевичса (43) к 6 годам и Изауру Буркевичу (28) к 5 годам тюремного заключения, Ивайло Сиймана (50) и Лунду Митрауску (51) — к 5 годам и 6 месяцам тюремного заключения.

Альбертса Буркевичса и Изауру Буркевичу обвиняли в том, что они в группе и неоднократно с июля 2016 года до мая 2017 года приобрели в Латвии по меньшей мере 1,5 кг марихуаны. Марихуану они хранили у себя дома в Валга и передавали как в больших, так и в маленьких количествах множеству людей в Валга и Тарту. Буркевичса прокуратура также обвиняла в передаче по меньшей мере 400 граммов марихуаны двум людям в Тарту и в вождении автомобиля без водительских прав шесть раз.

Ивайло Сийман и Лунда Митрауска, согласно обвинению, в период с 2013-го по 2017 год приобрели в общей сложности по меньшей мере 1 кг марихуаны, которую дозами для употребления и по несколько граммов передавали в основном в месте их жительства в Тарту на улице Раху или в его ближайших окрестностях.