16.07.2018, 16:20

Торговавшие наркотиками в Южной Эстонии цыгане получили тюремные сроки. В преступный бизнес были вовлечены и маленькие дети

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rus.delfi.ee
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Tartu maakohus mõistis süüdi kilodes marihuaanat käidelnud grupi Foto: Lõuna prefektuur

Тартуский уездный суд сегодня приговорил к тюремному заключению двоих мужчин и двух женщин, которые обвинялись в обороте более 2,5 кг марихуаны.

Суд приговорил Альбертса Буркевичса (43) к 6 годам и Изауру Буркевичу (28) к 5 годам тюремного заключения, Ивайло Сиймана (50) и Лунду Митрауску (51) — к 5 годам и 6 месяцам тюремного заключения.

Альбертса Буркевичса и Изауру Буркевичу обвиняли в том, что они в группе и неоднократно с июля 2016 года до мая 2017 года приобрели в Латвии по меньшей мере 1,5 кг марихуаны. Марихуану они хранили у себя дома в Валга и передавали как в больших, так и в маленьких количествах множеству людей в Валга и Тарту. Буркевичса прокуратура также обвиняла в передаче по меньшей мере 400 граммов марихуаны двум людям в Тарту и в вождении автомобиля без водительских прав шесть раз.

Ивайло Сийман и Лунда Митрауска, согласно обвинению, в период с 2013-го по 2017 год приобрели в общей сложности по меньшей мере 1 кг марихуаны, которую дозами для употребления и по несколько граммов передавали в основном в месте их жительства в Тарту на улице Раху или в его ближайших окрестностях.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Яне Паюс, суд назначил двоим мужчинам более мягкие наказания, чем ходатайствовала прокуратура, и не взыскал с обвиняемых в общей сложности около 25 000 евро вместо конфискации полученного преступным путем имущества. Поэтому прокуратура подаст в Тартуский уездный суд уведомление об апелляции, чтобы ознакомиться с мотивами приговора и принять решение относительно подачи апелляции в Тартуский окружной суд.

Руководитель службы Лыунаской префектуры по борьбе с наркопреступлениями Кристьян Томмингас описал, что для осужденных сегодня цыган торговля наркотиками была стилем жизни. "Позирующий с килограммовым мешком с марихуаной и наличными маленький ребенок — это ужасная картина", — сказал Томмингас.

По словам Томмингаса, преступный доход никак не способствовал улучшению уровня жизни членов группировки, потому что большую часть денег проигрывали в казино, в то же время приобретали наркотики и для себя.

Деятельность торговавшей наркотиками компании прекратили весной прошлого года ночью, когда полиция задержала в приграничной зоне в Валга только что пытавшуюся привезти наркотики из Латвии в Эстонии группу и одновременно в Тарту и других членов этой группы. Известно, что наркотики и привозили в Эстонию по 500 граммов или по килограмму из Латвии.

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Буркевичс ранее был наказан в уголовном порядке как в Эстонии, так и в Латвии. У Сиймана нет действующих уголовных наказаний, и Буркевича и Митрауска не были наказаны в уголовном порядке.

Досудебное производство проводила служба Лыунаской префектуры по борьбе с наркопреступлениями под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.

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