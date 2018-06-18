18.06.2018, 17:30

Тоомас Лепп обвиняется в присвоении денег Таллиннского телевидения

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rus.delfi.ee
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Toomas Lepp
Toomas LeppFoto: Rauno Volmar

Согласно обвинению прокуратуры, руководитель Tallinna TV (TTV) Тоомас Лепп в период 2013-2016 присвоил более 200 000 евро, принадлежащих SA Tallinna Televisioon.

Для получения денег Лепп использовал представленные от имени KVA Telecom OÜ за производство программ "Keskkonnanädal" и "Vaba mõtte klubi". KVA Telecom OÜ уже переводил деньги принадлежащей Леппу фирме Videomeedia OÜ.

Согласно обвинению, оба данных предприятия были не в состоянии осуществить производство передач, которые на самом деле были сняты с использованием принадлежащих TTV помещений, аппаратуры и персонала.

Кроме Леппа обвинение представлено также юридическому лицу KVA Telecom OÜ, члену правления Валтеру Крааву и бухгалтеру Лее Краав. Кроме пособничества присвоению, Леа Краав также обвиняется в подделке документов и их использовании. В отношении одного подозреваемого — бывшего члена правления TTV — производство прекращено по принципу оппортунитета.

Для гарантии возможной конфискации были арестованы принадлежащие обвиняемым наличные деньги и недвижимость.

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