Толпа на толпу: в Нымме у ”заброшек” в бою схлестнулась молодежь(2)
Полиция разбирается с очередным случаем насилия. В Нымме молодые люди напали на своих сверстников.
Полиция разбирается с очередным случаем насилия. В Нымме молодые люди напали на своих сверстников.
”Не иди! Не иди!” — предостерегал друг 14-летнего Маргуса (имя изменено). Юноша после кружка по интересам пошел встречаться с друзьями.
Они были в Хийу, чуть за пабом, у ларька, где торгуют гамбургерами. Там есть тропинка и заброшенные дома,cкрытые от взгляд деревьями. Сотрудник одной из ныммеских школ поведал, что молодежь там часто собирается.
Дальше — все путано. По словам матери Маргуса, которая, в свою очередь, пересказывала его слова, компашка из десятерых молодых людей напала на другую компанию — из семерых подростков. По словам полиции, это не молодежные банды. Ссора возникла между молодыми людьми, знакомыми между собой. ”Можем сказать, что нам отчасти известен круг лиц, кто был причастен к данному инциденту, знаем, в какую школу они ходят”, — поведал руководитель службы превенции и ведения производства по делам Ляэне-Харьюского отделения полиции Эркко Пийримяги. ”Нельзя на основании этого случая делать поверхностные выводы, что якобы в Нымме молодым и прочим жителям ходить небезопасно”, — добавил он.
Также известно, что в драке были пострадавшие. ”Утверждается, что избивал только один мальчик, но он был умелец”, — описала мама Маргуса. Один был, а другие, которые просто наблюдали, отобрали у потерпевшего личные вещи.
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