19.10.2018, 18:35

Толпа на толпу: в Нымме у ”заброшек” в бою схлестнулась молодежь

 (5)
полиция: это не молодежная банда
rus.delfi.ee
EST 5
Mahajäetud majad Hiiu Grilli juures
Mahajäetud majad Hiiu Grilli juuresFoto: Andres Putting

Полиция разбирается с очередным случаем насилия. В Нымме молодые люди напали на своих сверстников.

”Не иди! Не иди!” — предостерегал друг 14-летнего Маргуса (имя изменено). Юноша после кружка по интересам пошел встречаться с друзьями.

Они были в Хийу, чуть за пабом, у ларька, где торгуют гамбургерами. Там есть тропинка и заброшенные дома,cкрытые от взгляд деревьями. Сотрудник одной из ныммеских школ поведал, что молодежь там часто собирается.

Дальше — все путано. По словам матери Маргуса, которая, в свою очередь, пересказывала его слова, компашка из десятерых молодых людей напала на другую компанию — из семерых подростков. По словам полиции, это не молодежные банды. Ссора возникла между молодыми людьми, знакомыми между собой. ”Можем сказать, что нам отчасти известен круг лиц, кто был причастен к данному инциденту, знаем, в какую школу они ходят”, — поведал руководитель службы превенции и ведения производства по делам Ляэне-Харьюского отделения полиции Эркко Пийримяги. ”Нельзя на основании этого случая делать поверхностные выводы, что якобы в Нымме молодым и прочим жителям ходить небезопасно”, — добавил он.

Также известно, что в драке были пострадавшие. ”Утверждается, что избивал только один мальчик, но он был умелец”, — описала мама Маргуса. Один был, а другие, которые просто наблюдали, отобрали у потерпевшего личные вещи.

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