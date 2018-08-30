30.08.2018, 12:50

Теперь не только бабушек: мошенники надувают ”продвинутых” эстоноземельцев с помощью подарочных карт iTunes

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Будьте бдительны!
rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: ROBERT SULLIVAN, AFP

Известный обман с iTunes добрался и до Эстонии.

За границей уже годами действует схема, посредством которой у людей пытаются выманить iTunes-карты, которые стоят сотни евро. Раньше эта проблема касалась исключительно зарубежных клиентов, но теперь добралась и до Эстонии, пишет Punktid.ee.

Сама по себе идея — до безобразия проста: человеку звонят из-за границы (по большей части — из Великобритании) или посылают электронное письмо, цель которого — запугать, вызвать панику или сочувствие. Утверждается, мол, у человека — долг перед каким-то предприятием, или что-то нехорошее произошло с его близким, или же просят пожертвования для больных раком. Для этого просят купить подарочную карту iTunes на 100 евро и послать обманщикам уникальный код активации. После этого, бывает, начинают слать письма с угрозами дополнительных штрафов, если деньги не переведут сразу.

Tallinn Hockey weekend
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