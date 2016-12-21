Директор по продукции Tele2 Катрин Арон предупреждает: в преддверии Рождества в магазинах Google и Apple появились мошеннические приложения, которые могут украсть деньги у ничего не подозревающих покупателей и заразить их телефоны вредоносными вирусами.

Как объяснила Катрин Арон, такие приложения сходны по своему замыслу с фальшивыми сайтами, которые мошенники оформляют в стиле известных торговых марок.

”Совсем недавно были обнаружены поддельные версии таких крупных международных интернет-магазинов, как Overstock, Zappos и Foot Locker, и даже приложения сверхпопулярной в Эстонии игры Pokemon Go”, — рассказала Арон, отметив, что, как правило, подобные фальшивки создаются в основном в Китае.

”Настоятельно рекомендую соблюдать известные меры предосторожности в случае заказа товаров посредством мобильных приложений и при вводе реквизитов кредитной карты. Желательно также предварительно навести справки о выбранном продавце и удостовериться в том, что ему можно доверять. Вовсе не исключено, что, заплатив деньги, вы так и не получите заказанный товар. Кроме того, некоторые фальшивые приложения содержат вредоносное программное обеспечение, которое способно воровать информацию личного характера или заблокировать телефон, чтобы потом мошенники могли вымогать деньги за снятие блокировки. Есть, конечно, и относительно безобидные фальшивки — это приложения, которые занимаются только распространением рекламы”, — предупреждает директор по продукции Tele2.

”Зачастую ошибочно полагают, что интернет-магазин Apple Store не представляет никакой опасности, поскольку каждое приложение, прежде чем попасть в магазин, проходит тщательный контроль и тестирование. В самом деле, торговые площадки Android и Apple регулярно проверяются и очищаются — и всё же злоумышленникам хоть и редко, но удается каким-то образом обходить установленные заслоны”, — напоминает Арон.

Как отличить настоящее приложение от фальшивого?

Директор по продукции Tele2 Катрин Арон дает пять рекомендаций, которые помогут отличить настоящее мобильное приложение от фальшивого.

• Прежде чем скачивать приложение, прочитайте о нем отзывы других пользователей. У настоящего приложения, по идее, должно быть значительно больше положительных оценок, чем у фальшивки.

• Проверьте, кто автор приложения. У фальшивок часто схожее с оригиналом оформление, но могут быть незначительные отличия в названии.

• Обратите внимание на дату выпуска приложения: у фальшивки она будет, скорее всего, относительно недавняя.

• Если в тексте приложения есть грамматические ошибки — это должно вас серьезно насторожить.

• Обратите внимание на то, какие полномочия запрашивает приложение при его скачивании. Это обстоятельство еще не доказывает мошеннический характер приложения, но, согласитесь, довольно странно, если какое-нибудь элементарное решение типа карманного фонарика вдруг затребует у вас разрешение на доступ к определению вашего местонахождения или к контактам в Facebook.