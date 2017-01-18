Вчера Центральная криминальная полиция задержала технического директора Северо-Эстонской региональной больницы (PERH), 55-летнего Иво Милли.

Технический директор обслуживания инфраструктурного оборудования подозревается в нарушении требований проведения государственных закупок PERH и мошенничестве, неоднократном получении взяток, подделке документов, использовании поддельных документов и отмывании денег.

Согласно подозрению, технический директор за взятку гарантировал участникам госзакупки ряд преимуществ. Общая стоимость закупок по строительству и проектировке превышает 10 миллионов евро.

Подозреваемым объявлен также еще один сотрудник того же отделения, 64-летний руководитель проекта, которого подозревают в мошенничестве и нарушении требований проведения государственных закупок.